Beccato con la droga di Breaking bad in giro per Milano: arrestato

Aveva addosso 15 dosi di metanfetamina e un mazzetta di banconote pari a 700 euro. E per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo in piazza Don Minzoni a Milano nel pomeriggio di domenica 4 dicembre, nei guai un cittadino cinese di 24 anni. Il fatto è stato reso noto dalla questura.

Tutto ha iniziato intorno alle 17 quando una volante ha fermato il 24enne per un controllo, lui ha cercato di allontanarsi ma è stato raggiunto e fermato. Durante gli accertamenti è saltata fuori la droga (1,5 grammi, circa 15 dosi) e i contanti.

Stupefacente e banconote sono stati sequestrati mentre per il 24, incensurato, sono scattate le manette. È stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima presso il tribunale di Milano.