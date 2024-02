Tragedia in metro, un morto sui binari e quattro feriti: bloccata la linea

Tragedia sulla metro M1 di Milano (la “Rossa”) nella mattinata di martedì 20 febbraio: un uomo è morto travolto da un treno nella stazione di Gambara. Secondo quanto appreso da MilanoToday non si tratterebbe di un incidente ma di un gesto volontario; altre quattro persone sono rimaste ferite. Nessuna di loro è grave.

Tutto è successo poco prima delle 9, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dell’uomo (pare sia un anziano) sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato due ambulanze e un’automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: l’uomo è morto sul colpo. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre quattro persone, cadute a causa dell’improvvisa frenata del macchinista nel tentativo di evitare l’anziano sceso sui binari. Due donne di 48 e 32 anni sono state accompagnate in codice verde nei pronto soccorso del San Carlo e del Buzzi; una donna di 54 anni e un uomo 59enne, invece, sono stati valutati in posto dai soccorritori, ma hanno rifiutato di essere accompagnati in ospedale.

Per permettere gli accertamenti e i rilievi del caso da parte della Polmetro la linea è stata interrotta tra Bisceglie e Pagano. I treni sono fermi e sostituiti da bus. Da Atm fanno sapere che i mezzi di superficie sono “in arrivo compatibilmente con le condizioni del traffico”. La linea, comunque, è aperta nella tratta tra Sesto-Pagano-Rho.