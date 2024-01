Il primo sciopero dei mezzi del 2024: metro, bus e tram a rischio a Milano

Non manca molto al via del primo sciopero dei trasporti del 2024 (quello del settore aereo) ma gli occhi della gran parte di cittadini sono già puntati alla prima protesta che coinvolgerà i mezzi del trasporto pubblico locale (tpl) al completo: quindi metro, bus e tram a Milano. E sarà il 24 gennaio 2024, come indicato sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

2024: il primo sciopero dei mezzi a Milano

I possibili disagi saranno dunque mercoledì 24 gennaio, quando a incrociare le braccia e scioperare saranno i lavoratori del tpl rappresentati da Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas. Autobus, metro e tram saranno a rischio dunque per 24 ore, anche a Milano. Le fasce orarie garantite saranno pubblicate successivamente dall’azienda Atm.

Lo stesso 24 gennaio si fermeranno anche i dipendenti di Enav rappresentati da Filt Cgil e Uilt Uil, per 4 ore dalle 13 alle 17.

Treni a rischio disagi per fine gennaio 2024

Il 25 gennaio l’agitazione riguarderà il personale degli appalti ferroviari, con rischi quindi per il trasporto ferroviario. Per 24 ore incroceranno le braccia i dipendenti del gruppo Fsi per uno sciopero programmato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Fast, Orsa trasporti.