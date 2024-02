Perché parte della metro M1 è stata sospesa

La circolazione dei treni sulla metro M1 di Milano (la linea “rossa”) è stata interrotta tra Bisceglie e Pagano nella mattinata di martedì 20 febbraio a causa di un tentato suicidio nella stazione di Gambara, come appreso da MilanoToday.

Tutto è accaduto intorno alle 9 e attualmente sono in corso le operazioni di soccorso, sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i sanitari del 118 in codice rosso. I treni sono fermi e sostituiti da bus. Da Atm fanno sapere che i mezzi di superficie sono “in arrivo compatibilmente con le condizioni del traffico”. La linea, comunque, è aperta nella tratta tra Sesto-Pagano-Rho.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.