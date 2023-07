A Milano continuano a esserci meno persone sui mezzi pubblici

Continua il calo di passeggeri sui mezzi pubblici di Milano. "In questo momento siamo tra il 15 e il 20% in meno rispetto al livello pre-covid", ha spiegato Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm, parlando a margine dell'inaugurazione della fermata San Babila della linea di metropolitana M4.

I numeri del pre-covid, comunque, non eguagliati, almeno nel breve periodo. "La curva di recupero dei passeggeri all'inizio era molto ripida - ha spiegato Giana- adesso si sta appiattendo. Un calo di passeggeri io ipotizzo intorno al 15% sarà fisiologico: fenomeni come lo smart working ci hanno fatto perdere clientela, in particolare i pendolari. Quella sarà fisiologica".

Nel frattempo Atm si sta espandendo anche in altri paesi europei, non solo a Milano. Nei giorni scorsi l'azienda ha vinto la gara per gestire la metro di Salonicco (Grecia). "Stiamo facendo una serie di gare in Europa, stiamo guardando anche l'area del Golfo in Medio Oriente, le più importanti in Europa sono a Parigi, noi stiamo partecipando", ha puntualizzato Giana. "Abbiamo un progetto importante di sviluppo all'estero - ha concluso Giana - il primo tassello è stato Copenaghen, dove stiamo storicamente da 15 anni e siamo il secondo operatore di Danimarca dopo le ferrovie danesi"