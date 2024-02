Metro chiuse ora a Milano e mezzi deviati: tutte le modifiche di Atm

Largo ai manifestanti. Sabato pomeriggio Atm ha dovuto modificare il proprio servizio per permettere lo svolgimento delle due manifestazioni previste in centro, con il corteo dei filo palestinesi partito da Loreto e la marcia dei filo ucraini da piazza Castello.

Sulla M1 - ha annunciato l'azienda di trasporto - "le stazioni di piazza San Babila e Lima sono chiuse su disposizione delle forze dell'ordine. Usate Duomo o Palestro, Porta Venezia o Loreto. La stazione della M4 è aperta. Non è possibile cambiare tra M1 ed M4 a San Babila".

Modifiche, invece, per queste linee:

Tram 1. Non fa servizio tra via Virgilio e Greco

Tram 2. Non fa servizio tra corso Colombo e via Farini

Tram 4. Non fa servizio tra Baiamonti e Cairoli

Tram 5. Non fa servizio tra piazzale Lagosta e via Adelaide di Savoia

Tram 9. Non fa servizio tra viale Piave e Stazione Centrale

Tram 12. Non fa servizio tra via Orefici e Cenisio

Tram 14. Non fa servizio tra via Orefici e Cenisio

Tram 19. Non fa servizio tra piazza 5 Giornate e Lambrate

Tram 33. Non fa servizio tra via Adelaide di Savoia e piazzale Lagosta

Bus 39. Non fa servizio tra via Gran Sasso e via Porpora

Bus 43. Non fa servizio tra Gioia e piazza Firenze

Bus 50. Non fa servizio tra Cadorna e Cairoli

Bus 55. Non fa servizio tra via Lulli e Loreto

Bus 56. Non fa servizio tra via Predabissi e Loreto

Bus 57. Non fa servizio tra Lanza e Cairoli

Bus 60. Non fa servizio tra via Plinio e Zara

Bus 81. Non fa servizio tra Gioia e piazzale Bacone

Bus 85. Verso largo Augusto devia da Pagano a via Cavour; verso piazza Napoli devia da via Tivoli /Lanza a Pagano

Bus 94. Non fa servizio tra Moscova e Porta Volta

Filobus 90/91. Non fanno servizio tra Piola e via Appio Claudio

Filobus 92. Non fa servizio tra Zara e via Piccinni