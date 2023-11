M1 bloccata, code incredibili alle fermate: cosa è successo in metro a Milano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ore 9.12, viale Monza. Centinaia di persone in coda, ferme sul marciapiede, come mostra il video. Tutti in attesa del bus sostitutivo. Mattinata di disagi, quella di martedì, per i pendolari milanesi che si sono trovati a fare i conti con un improvviso stop alla circolazione della metro rossa.

Da inizio servizio la linea è stata fermata tra Cairoli e Pasteur "per un tratto di galleria danneggiato", ha fatto sapere la stessa azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina. Così, tutti i viaggiatori che di solito utilizzano la M1 si sono ritrovati ad attendere i pullman sostitutivi, con code che vengono segnalate praticamente a tutte le fermate.

Ma cosa è successo in metro? Stando a quanto appreso, l'incidente è avvenuto verso le 4 nella galleria di Palestro. Durante i soliti interventi di manutenzione - che vengono effettuati tutte le volte che i treni non circolano - un mezzo operativo ha urtato uno dei pilastri che separano i binari, danneggiandolo. Per precauzione è stato quindi necessario bloccare i convogli per permettere agli operai di intervenire per mettere in sicurezza lo stesso pilastro evitando il rischio di possibili crolli.

"I treni sono sostituiti da bus nella tratta Cadorna-Pasteur, non fermano a Cairoli: la fermata più vicina è a Cadorna, in via Carducci. Lungo la tratta interrotta i bus fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni Nm1 e viaggiano compatibilmente con le condizioni del traffico. A Loreto non si cambia con M2. A Duomo non si cambia con M3. A San Babila non si cambia con M4", l'avviso pubblicato da Atm sul proprio sito.

"Ci scusiamo con tutti i nostri passeggeri. Il nostro pronto intervento è al lavoro per riaprire la linea nel più breve tempo possibile", hanno concluso da Foro Bonaparte. Al momento, però, non è ancora possibile fare previsioni su quando finirà l'intervento sul pilastro danneggiato. E, quindi, su quando la metro potrà rientrare in funzione.

Video Sara Giampaoli da Twitter