Scritte di solidarietà per Alfredo Cospito sulla metro di Milano

"Alfredo libero", "No 41 bis" e la 'A' di anarchia. Sono le scritte comparse su due convogli della metro rossa di Milano, la M1, e che manifestano solidarietà all'anarchico Alfredo Cospito, ora detenuto a Opera e da 109 giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis.

Gli slogan, tutti realizzati con vernice rossa, sono stati trovati sui finestrini e le porte di alcuni vagoni della metropolitana. Le scritte, rinvenute lunedì 6 febbraio, sarebbe state fatte con bombolette spray nella giornata di domenica. Per l'episodio i carabinieri sono intervenuti nel deposito Atm di Molino Dorino.