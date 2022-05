Caos sulla metro rossa di Milano: treni bloccati e in ritardo per un guasto

Treni a rilento sulla linea rossa della metropolitana di Milano nella mattinata di martedì 17 maggio a causa di un guasto agli impianti verificatosi nel tunnel tra le fermate di Villa San Giovanni e Palestro. Il fatto è stato reso noto da Atm attraverso il suo profilo Twitter.

I disagi sono iniziati poco dopo le 8:30 quando l'azienda di trasporti ha bloccato la circolazione dei treni nel tratto interessato dal guasto. Successivamente i disservizi si sono allargati a tutta la M1: "La circolazione è fortemente rallentata sul resto della linea, con treni che possono restare fermi più del solito", ha puntualizzato Atm in un tweet. Per tamponare l'azienda aveva attivato un servizio di bus sostitutivi lungo la tratta interrotta, servizio che non ha azzerato di disagi dato che il blocco è avvenuto proprio durante l'orario di punta.

Intorno alle 10 la circolazione dei treni sulla M1 è tornata alla normalità, dopo l'intervento dei tecnici Atm. I disagi, comunque, sono rimasti circoscritti alla sola metro rossa: tutte le altre linee metropolitane hanno continuato a circolare regolarmente.