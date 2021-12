Metro rossa bloccata: persona cammina in galleria

Una persona non autorizzata in galleria ha costretto Atm a sospendere la circolazione tra Villa San Giovanni e Palestro sulla M1, linea rossa. In servizio bus sostitutivi. Per cambiare con la M2 (linea verde) l'Azienda trasporti suggerisce la stazione di Cadorna. La persona in galleria, un giovane di 25 anni, ha poi avuto un infarto (qui la storia).

"Considerate maggiori attese sul resto della linea: gli ingressi sono scaglionati", scrive in una nota Atm. Per cambiare con linee S, Atm consiglia stazioni alternative a Porta Venezia.

Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 di mercoledì 1 dicembre.