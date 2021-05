Incidente sulla M1 a Porta Venezia, donna morta sotto un treno: circolazione bloccata

Una donna di circa 70 anni è stata travolta e uccisa da un treno della Metropolitana M1 di Milano nella stazione di Porta Venezia nel primo pomeriggio i mercoledì 19 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 12:40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente, sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polmetro.

Atm ha bloccato la circolazione dei treni tra Pasteur e Palestro e ha istituito un percorso con bus sostitutivi per servire le stazioni della tratta sospesa. "Per cambiare con la M2 usate Cadorna — ha suggerito l'azienda ai viaggiatori —. In alternativa a Porta Venezia considerate altre stazioni ferroviarie come Repubblica, Garibaldi e Dateo".