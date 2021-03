La metro di Milano si è fermata per lo sciopero dei mezzi

Stazioni chiuse e metropolitane ferme. È l'effetto dello sciopero dei mezzi pubblici indetto per la giornata di venerdì 26 marzo. Alle 18 i treni (tranne quelli che stavano ultimando il servizio) si sono fermati, come comunicato da Atm attraverso il suo profilo twitter. Le riduzioni alla circolazione riguardano anche bus, tram e filobus. I bus della rete notturna, invece, resteranno in servizio.

L'agitazione era iniziata nella mattinata di venerdì e il primo stop dei mezzi si era verificato tra le 8.45 e le 15. Lo sciopero era stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl a sostegno della vertenza per il rinnovo del CCNL, cui ha aderito la Segreteria territoriale di Milano del sindacato ORSA Trasporti.

I sindacati: "Alta adesione"

L'adesione media allo sciopero è stata molto alta, tra il 90 e il 100%, come hanno riferito le sigle sindacali con una nota congiunta.

"Al centro della mobilitazione il mancato rinnovo del contratto fermo al 2017 e l’esigenza di una riforma del settore — hanno spiegato i sindacati —. In Lombardia una ragione in più: la totale assenza della regione in un servizio essenziale per i cittadini".