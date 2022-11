Bloccano la gialla per passeggiare nei tunnel della metro di Milano

Hanno paralizzato la circolazione sulla M3 (la linea gialla). Tutto per percorrere a piedi i tunnel della metropolitana. E per loro è scattata una denuncia. Follia nella serata di domenica 27 novembre a Milano, nei guai due giovani di 21 e 26 anni (entrambi cittadini marocchini).

Tutto è iniziato intorno alle 22 nelle stazioni di Repubblica e Centrale, come riferito dalla questura. Il 22enne ha iniziato a percorrere il tunnel da Centrale verso Repubblica; il secondo da Repubblica verso Centrale. Atm ha subito fermato la circolazione dei treni mentre gli addetti alla security li hanno bloccati fino all'arrivo di una volante della polizia.

Entrambi sono stati accompagnati in questura e denunciati per interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto riferito da via Fatebenefratelli i due non si conoscevano e non si sarebbero organizzati per bloccare la circolazione dei treni. In totale la metropolitana è rimasta ferma per circa 30 minuti.