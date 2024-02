Treno della metro travolge una persona a Milano: circolazione in tilt

Una persona è stata travolta da un treno della metropolitana gialla. L'incidente si è verificato intorno alle 22 di giovedì, nella stazione Lodi Tibb.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due equipaggi in codice rosso. Non sono ancora note le condizioni della persona investita ma non sembrano esserci molti dubbi sulla dinamica di quanto accaduto: sarebbe un gesto volontario. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

"La M3 - spiega Atm - è chiusa tra Rogoredo e Porta Romana dopo un tentativo di suicidio. In questa tratta, i treni sono sostituiti da bus che fermano in corrispondenza delle fermate della linea NM3. I treni potrebbero essere rallentati anche sul resto della linea".

"Per raggiungere Rogoredo dal centro città usate le linee S che attraversano il passante ferroviario e incrociano le stazioni metropolitane di Dateo, Porta Venezia, Repubblica e Garibaldi (mappa della rete) In alternativa - consiglia Atm - a Rogoredo, considerate altre stazioni ferroviarie come Lambrate o Centrale, servite dalla linea M2".

Dove chiedere aiuto