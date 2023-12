Muore sotto i binari della metro: chiude per ore la M1 tra Cairoli e Pasteur

Un uomo è stato investito sui binari della metropolitana intorno alle 8.30 di questa mattina, 26 dicembre. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe un uomo, di cui non si sa ancora l'identità. L'uomo sarebbe stato colpito dal treno all'altezza della fermata di San Babila. Sul posto gli agenti della Polmetro, la polizia locale e i vigili del fuoco. Presente anche la scientifica per i rilievi del caso.

La metropolitana M1 è rimasta chiusa tra Cairoli e Pasteur per diverse ore.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252, (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.