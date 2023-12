Chiusa la metro M1 tra Cairoli e Pasteur

La metropolitana M1 chiude tra Cairoli e Pasteur a causa di una persona sui binari all'altezza . Atm informa, su sito e app, quali sono i percorsi alternativi per raggiungere le proprie destinazioni. A Duomo non si cambia tra M1 e M3, mentre a Porta Venezia non si cambia tra M1 e linee S. A Loreto non si cambia tra M1 e M2.

Su tutta la tratta sono in arrivo i bus sostitutivi che fanno le fermate della NM1 per cui bisogna considerare le stazioni alternative. A Cordusio fermano in via Orefici/Meravigli. A Duomo fermano in via Orefici. Non fermano a San Babila, in alternativa usate la fermata in via Palestro. Per e da Linate usare le linee S per cambiare con M4 a Dateo o Forlanini.

Secondo le prime informazioni la persona sui binari, all'altezza della fermata di San Babila, si troverebbe in gravissime condizioni. Sul posto gli agenti della Polmetro, la polizia locale e i vigili del fuoco per le operazioni di estrazione e messa in sicurezza.