M1 ferma: linea chiusa tra Pasteur e Palestro

La M1 linea rossa è rimasta chiusa tra Pasteur e Palestro nella serata di giovedì. Lo stop si è reso necessario per soccorrere una persona a bordo del treno, un uomo di 47 anni.

Atm ha immediatamente attivato dei bus per sostituire i convogli sulla tratta. Poi la circolazione è lentamente ripresa.

Sul posto sono giunte 3 ambulanze inviate dal 118 Areu. L'uomo è in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita.