La metro rossa di Milano è chiusa

Metro rossa, la M1, chiusa tra Pagano e Bisceglie. Succede nella mattinata di venerdì 5 maggio, dalle ore 9.30 circa. A comunicarlo la stessa Atm.

La linea è stata chiusa dopo un tentativo di suicidio nella fermata di Inganni, in direzione Sesto, nell'attesa che arrivassero i soccorsi, come spiega l'azienda dei trasporti milanesi. Nella tratta interessata, tra Pagano e Bisceglie, in entrambe le direzioni, sono stati predisposti autobus sostitutivi, "in arrivo compatibilmente con le condizioni del traffico".

Nelle tratte Sesto-Pagano-Rho la linea è normalmente aperta. "Considerate maggiori possibili attese - avverte Atm -. I treni potrebbero essere rallentati. Seguiranno aggiornamenti".