La metro M4 apre tra poche settimane

I turisti e i milanesi che atterrano a Linate, a breve, potranno raggiungere il centro della città 'senza uscire' dall'aeroporto: sta per essere aperta la metropolitana M4 (linea blu). Nel dettaglio, non apriranno tutte le fermate ma solo la prima parte, esattamente quelle che dal capolinea dell'aeroporto arrivano a Dateo.

Tra “poche settimane” a Milano entrerà in funzione la prima tratta della M4, nuova linea blu della metropolitana. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine dell’evento “Milano cresce Milano aiuta” organizzato al Teatro Lirico, a un anno dalla sua rielezione del 4 ottobre 2021, per annunciare gli obiettivi della Giunta per i prossimi quattro anni. Il Comune ha riferito che è tutto pronto, c’è il permesso dal ministero dei Trasporti, però ci sono tempi di esercizio necessari per l’apertura da rispettare.

“La apriamo non so se a fine mese” o poco dopo, “abbiamo avuto finalmente l’ok dell’istituto che governa i permessi per la messa in funzionamento dell’infrastruttura. Non è un problema, la apriamo tra poche settimane” ha confermato Sala. “Adesso sono in partenza da martedì per Buenos Aires per il C40, al ritorno decidiamo quando partiamo e poi soprattutto quando apriamo fino a San Babila che è la cosa che ho dato in carico ai miei uffici. Io abito a piazza Risorgimento vedo che i lavori stanno andando” ha aggiunto il primo cittadino.

Quali fermate della M4 aprono

Si tratta delle prime sei fermate della linea blu: quelle che collegheranno l'aeroporto di Linate e piazzale Dateo. Nel dettaglio le fermate prossime all'apertura sono Linate aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa e Dateo.

Resteranno fuori le altre fermate: Tricolore, San Babila (dove la M4 incontrerà la M1), Sforza Policlinico (dove la linea incrocerà la gialla), Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio (qui lo scambio con la verde), Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo.

Intanto proseguono i lavori per completare il resto della linea e 'ripulire' i cantieri. Per consentire le attività per la sistemazione delle aree superficiali lungo il percorso della linea M4, per esempio, nei prossimi giorni verrà recintata la parte centrale di corso Plebisciti compresa tra i cantieri della stazione Dateo e del manufatto Gozzi. Fino a fine dicembre non sarà quindi percorribile il passaggio su corso Plebisciti all’altezza di via Compagnoni e via Cigognara. La viabilità verso piazzale Susa e verso piazzale Dateo rimarrà sempre garantita.

Così come proseguono le attività per la sistemazione delle aree superficiali di piazza Frattini e la posa definitiva dei sottoservizi. Da lunedì 17 ottobre l’area di lavoro si estenderà sul marciapiede di fronte alla Chiesa dell’Immacolata Concezione fino all’incrocio con via Lorenteggio. Questa fase rientra tra gli interventi per l’assetto finale della piazza e dei marciapiedi, che dureranno circa un anno.

Il passaggio pedonale rimarrà garantito da un corridoio adiacente al cantiere. Le attività, naturalmente, produrranno rumori e vibrazioni al momento dell’apertura del manto stradale, necessaria per poi posare i sottoservizi (cavi delle telecomunicazioni ecc.).