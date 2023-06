Diverse persone intossicate in metro a Milano

Diverse persone sono rimaste intossicate all'interno della metropolitana di Milano. Il fatto è avvenuto attorno alle 11.15 di venerdì, all'altezza della fermata Monumentale della linea lilla, la M5.

Secondo le primissime informazioni di vigili del fuoco e polizia, qualcuno avrebbe spruzzato dello spray urticante al peperoncino nell'aria. Immediatamente dopo, una decina di passeggeri ha accusato bruciore agli occhi e alle vie respiratorie. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri, il 118 e le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire l'origine dell'episodio.

In via Carlo Farini sono arrivati in particolare tre mezzi del Comando provinciale dei vigili del fuoco: due squadre del nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) e un'auto col funzionario. Presenti anche due ambulanze dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, la polizia di Stato con volanti e polmetro, la polizia locale e il personale dell'Atm.

Sono otto in tutto le persone medicate dai sanitari. Hanno dai 22 ai 62 anni. Nessuno di loro sarebbe in condizioni delicate, secondo quanto riportato dalla centrale operativa.

Per quanto riguarda la circolazione dei treni, stando a quanto riferito dalla questura, non è stato necessario alcun tipo d'interruzione. La linea - automatizzata - ha continuato a funzionare regolarmente.