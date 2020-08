Metro di Milano, a decine senza mascherina e blocco della circolazione per rissa tra 2 ragazzine sul treno

Due 16enni che si rincorrono e azzuffano sul treno della M2 provocando un blocco della circolazione e 39 persone senza mascherina. È quanto hanno riscontrato sabato sera gli agenti della polizia di stato durante un servizio in zona Garibaldi, facendo multe a tutti i passeggeri sprovvisti di dpi e indagando le minori per interruzione di pubblico servizio.

Sabato sera in metro a Garibaldi

Le ragazzine, poco dopo le 00:30, hanno litigato all'interno dell'ultimo treno in direzione Gessate all'altezza della fermata della linea verde, Gioia. Il diverbio è poi diventato scontro fisico e le due hanno iniziato a rincorrersi all'interno del convoglio, obbligando il personale Atm a bloccare la circolazione e a richiedere l'intervento della polizia.

Sempre nel corso dei controlli a Garibaldi, la polizia ha sanzionato 39 persone per mancato uso delle mascherine anti-covid e ha controllato 46 passeggeri, sprovvisti del biglietto, che verranno sanzionati da Atm. Due persone sono state segnalate alla prefettura perché trovate in possesso di hashish e marijuana per uso personale e 11 involucri di marijuana, verosimilmente abbandonati da qualche passeggero al momento dei controlli, sono stati sequestrati a carico di ignoti.

All'interno della stazione metropolitana di Garibaldi, infine, i poliziotti hanno controllato 190 persone (di cui 23 risultate con precedenti di polizia) e ne hanno indagate quattro in stato di libertà: oltre alle due 16enni della rissa, un'altra persona per porto abusivo di arma perché aveva con sé un tirapugni che è stato posto sotto sequestro e un minore per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.