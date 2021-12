Brusca frenata sulla metro M1 di Milano: treno si ferma di colpo, 10 feriti

Ancora una brusca frenata in metropolitana. È successo nella mattinata di martedì 21 dicembre quando, intorno alle 9, un treno della Metro M1 "rossa" che stava viaggiando verso Sesto 1° Maggio si è bloccato nei pressi della stazione di Cairoli.

La brusca decelerazione che ha fatto volare a terra diversi passeggeri è stata innescata da una frenata automatica di emergenza, come comunicato da Atm attraverso un tweet. Per il momento non è chiaro per quale motivo si entrato in funzione l'automatismo.

Secondo quanto appreso da MilanoToday ci sarebbero circa 10 persone ferite lievemente; l'agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto 5 ambulanze in codice giallo. A Cairoli sono intervenuti anche gli agenti della Locale e i poliziotti della questura.

A causa del disservizio la linea M1 è stata interrotta. Attraverso una nota Atm ha fatto sapere che "La tratta Pagano-Cairoli è servita da bus. In alternativa a Cadorna usate Loreto per cambiare con M2. In alternativa a Cadorna considerate altre stazioni ferroviarie, per esempio Domodossola".

Il caso delle brusche frenate della metro

L'episodio di oggi ha inevitabilmente riacceso i fari sul caso delle brusche frenate in metropolitana (non si verificavano dal 2019, secondo quanto appreso da MilanoToday). Nel dicembre dell'anno precedente alla pandemia Arrigo Giana, direttore generale di Atm, aveva chiarito che il problema era stato risolto e che era dovuto a dei "falsi positivi" del sistema che segnalano possibili rischi per la circolazione.

Più in soldoni Giana, durante un intervento a Palazzo Marino, aveva spiegato che tutta la rete del metrò è costellata di "sentinelle" automatiche che inviano messaggi ai treni in circolazione quando individuano un possibile rischio. Di conseguenza il treno effettua una frenata automatica, indipendente dall'azione del macchinista. Per il momento, comunque, non è ancora chiaro se il disservizio odierno sia stato innescato da questo meccanismo.