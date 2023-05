Circolazione sospesa in metro a Milano per un guasto

Caos per 30 minuti in metropolitana giovedì mattina a causa di un doppio guasto che ha interessato la linea M1 (chiusa completamente) e la M2 (chiusa parzialmente).

La circolazione è stata sospesa sulla linea rossa, la M1, poco prima delle 7.30. In particolare, come annunciato dalla stessa Atm: "I treni sono momentaneamente fermi" perché "il nostro pronto intervento sta risolvendo un problema agli impianti di circolazione". "In alternativa, tra Loreto e Cadorna, usate M2. Tra Cadorna e Rho usate le linee S", il consiglio della società.

Poco dopo ad avere problemi è stata anche la linea verde (M2). I treni sono stati bloccati tra Famagosta ed Assago per un guasto. Non è ancora chiara la natura dell'inconveniente, risolto intorno alle 8. Dopo circa mezz'ora di caos per i pendolari che ogni giorno usano la metro. "La circolazione riprende su tutta la linea. Considerate maggiori tempi di percorrenza e di attesa alle stazioni", ha scritto Atm.

Nel frattempo, per mitigare i disagi, sono stati messi a disposizione i classici autobus sostitutivi: "Sono in servizio bus sostitutivi nelle tratte Bisceglie - Cairoli e Sesto - Loreto. I mezzi - hanno comunicato da Foro Buonaparte - arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico cittadino".

A informare i passeggeri in diretta - sul proprio portale e su Atm informa su Twitter - è stata la stessa Azienda dei trasporti milanesi.

Il guasto sulla metro rossa

?? M1: la circolazione è momentaneamente sospesa su tutta la linea. Stiamo risolvendo un problema agli impianti. Seguono aggiornamenti. Ci scusiamo. pic.twitter.com/3HaVjBlQ9N — ATM ? (@atm_informa) May 4, 2023

Tra Cadorna e Loreto utilizzate la linea M2, da Rho fiera le linee S. — ATM ? (@atm_informa) May 4, 2023

?? Aggiornamento: sono in servizio bus sostitutivi nelle tratte Bisceglie - Cairoli e Sesto - Loreto. I mezzi arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico cittadino. — ATM ? (@atm_informa) May 4, 2023

? La circolazione riprende su tutta la linea. Considerate maggiori tempi di percorrenza e di attesa alle stazioni. May 4, 2023

I problemi sulla metro verde