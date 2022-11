Uomo cammina sui binari, metro rossa ferma

Giovedì 10 novembre sera la metro rossa M1 è stata bloccata per diversi minuti a causa di una persona sui binari. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano, infatti, impegnati in servizi straordinari con Atm per la sicurezza del trasporto pubblico, hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio un 20enne egiziano.

I militari sono intervenuti presso la fermata Buonarroti, su segnalazione del personale della sicurezza che aveva precedentemente sorpreso l'uomo a percorrere a piedi i binari della fermata Uruguay della stessa linea.

Dopo i controlli del caso, gli uomini dell'Arma hanno accompagnato il giovane in caserma per le procedure di identificazione. La circolazione della linea metropolitana, sospesa precauzionalmente per 5 minuti, è stata regolarmente ripristinata. Non sono ancora chiari i motivi del gesto.