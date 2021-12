La metro M1 rossa di Milano è bloccata nel pomeriggio di giovedì 16 dicembre. Secondo quanto riporta Atm, c'è una "persona non autorizzata in galleria". Un episodio molto simile è avvenuto qualche giorno fa: l'uomo, fermato dopo aver camminato sui binari, è morto per un attacco cardiaco.

In serata, poi, è previsto lo sciopero generale dei mezzi dalle 18 fino al termine del servizio.