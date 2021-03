Milano, treno guasto sulla metro rossa M1: circolazione rallentata

Il convoglio è di rientro in deposito

I passeggeri in attesa del treno (foto Mannu/MilanoToday)

Circolazione rallentata sulla linea della metropolitana rossa, la M1, martedì 9 marzo, verso le 14. A comunicarlo la stessa Atm.

"M1: un treno guasto, di rientro in deposito, sta rallentando la circolazione sulla linea - si legge in un Tweet della società dei trasporti milanese -. Considerate maggiori tempi di attesa: stiamo scaglionando gli ingressi ai tornelli e nei corridoi delle stazioni di interscambio. Ci scusiamo".

A causa del convoglio guasto, sulla linea rossa il traffico è stato molto rallentato con conseguenti disagi per i passeggeri. Alcuni pendolari nella fermata di Duomo, ad esempio, hanno dovuto aspettare a lungo il treno diretto a Rho Fiera: per diversi minuti sono passati solo quelli per Bisceglie.