Metro rossa sospesa a Milano: chiusa stazione per un bagaglio sospetto

La linea metropolitana rossa di Milano, la M1, è stata sospesa intorno alle 19.30 di martedì. La linea è stata chiusa tra Gorla e Sesto Fs. Stando a quanto riferito, i treni sono stati fermati per permettere l'assistenza di un passeggero. Nel primo pomeriggio un episodio analogo era avvenuto sulla linea gialla, la M3. "M1: Circolazione tra Gorla e Sesto FS", comunica Atm. "Stiamo dando assistenza a una persona a bordo di un treno. Considerate maggiori attese sul resto della linea", conclude l'azienda.

Fermata metro chiusa per un bagaglio abbandonato

Poco dopo, alcuni minuti prima delle 20, il capolinea della rossa - la stazione di Sesto Fs - è stato chiuso per permettere alle forze dell'ordine di controllare un bagaglio sospetto. Sono stati attivati i bus sostitutivi tra Sesto Marelli e Sesto Fs.

"Tra Sesto FS e Sesto Marelli i treni sono sostituiti da bus, che fanno le stesse fermate della linea NM1", l'avviso di Atm. "È in corso un intervento delle autorità di pubblica sicurezza dovuto a un bagaglio abbandonato in stazione. In alternativa - consigliano ai passeggeri - a Sesto FS, utilizzate altre stazioni ferroviarie".