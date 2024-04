Un tratto della metro di Milano è stato chiuso

Un tratto della metropolitana M1 di Milano è stato chiuso poco prima delle 19 di mercoledì. A richiederne la chiusura - tra Sesto Marelli e Sesto Fs sulla rossa - è stata la polizia di Stato, intervenuta con gli agenti della polfer nella stazione metro di Sesto San Giovanni dopo che qualcuno ha spruzzato nell'aria uno spray urticante.

Lo ha annunciato Atm con un comunicato: "Abbiamo chiuso la linea tra Sesto Marelli e Sesto FS, dove i treni sono sostituiti da bus. I bus fanno le stesse fermate della linea NM1 (le trovate sull'app, alla voce Linee). In alternativa a Sesto FS, considerate altre stazioni ferroviarie (Garibaldi, Lambrate o Forlanini)".

"Tra Rho Fiera/Bisceglie e Sesto Marelli - continua Atm - i treni sono in servizio come al solito, ma potrebbero essere rallentati. Considerate maggiori tempi di viaggio e di attesa. Ci scusiamo. È in corso un intervento delle forze dell'ordine". Stando a quanto riferito dalla questura a MilanoToday, i poliziotti intervenuti stanno lavorando per individuare il responsabile del gesto, fuggito prima del loro arrivo. Nella fermata di Sesto Fs sono arrivati anche i vigili del fuoco e il personale del 118 ma non ci sono state persone intossicate.