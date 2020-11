Metro M1 linea rossa sospesa per tentato suicidio in Duomo. Bloccata Cairoli-Pasteur

E' stata sospesa la circolazione tra Cairoli e Pasteur per un tentato suicidio nella stazione di Duomo, martedì 3 novembre 2020 intorno alle 7. Un ragazzo di 27 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un mezzo nella banchina della fermata Duomo. Sul posto il 118 con un'ambulanza, un'automedica oltre al personale dei vigili del fuoco e la polizia locale.

40 bus sostitutivi sono in arrivo per collegare le stazioni della tratta interrotta.

La circolazione prosegue nelle tratte: Pasteur - Sesto FS Cairoli - Pagano/Rho Fiera Cairoli - Pagano/Bisceglie, avverte Atm.

"Siamo in attesa che si concludano le operazioni di soccorso, in modo da riaprire la circolazione sull'intera linea. Per cambiare con M2, invece di Loreto, usate Cadorna", scrive in una nota l'azienda trasporti.