Persona si sente male in metro': sospesa la circolazione M2 tra Cadorna e Centrale

Una persona si è sentita male in metropolitana, linea verde, tra Centrale e Cadorna. Atm ha sospeso i treni "per consentire i soccorsi". Nel tratto non percorso dai treni sono in arrivo bus sostitutivi, sottolinea l'azienda in una nota. I bus sostitutivi fermano in piazzale Biancamano.

Per cambiare con le linee S, Atm consiglia le stazioni alternative a Garibaldi come Repubblica o Porta Venezia. Per spostarsi tra Loreto e Cadorna, megli utilizzare la linea rossa M1.