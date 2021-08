Donna si butta sui binari della metro a Milano: salva grazie al macchinista

Una donna sui binari della metro di Milano, miracolosamente illesa grazie alla tempestiva frenata del macchinista di Atm. L'accaduto nel pomeriggio di martedì 17 agosto, verso le 16, nella fermata di 'Udine M2', dove sono accorsi 118 e forze dell'ordine.

Il conducente si è accorto della presenza di una persona che si era buttata sulle rotaie ed è riuscito a frenare in tempo, prima di investirla e finanche di sfiorarla. La signora, una 77enne, non ha riportato traumi o ferite gravi ed è stata soccorsa in codice giallo. Ad aiutarla a risalire in banchina, poi, sono stati alcuni passeggeri.

Per consentire l'arrivo dei soccorsi la linea della metropolitana in direzione Abbiategrasso è stata sospesa per pochi minuti, per poi riprendere gradualmente fino a tornare alla normalità nel giro di meno di un'ora.