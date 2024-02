Disagi in metropolitana a Milano per un guasto agli impianti

Disagi in metropolitana a Milano per via di un guasto agli impianti sulla linea verde (M2). La linea è stata chiusa tra le fermate di Gorgonzola e Gesssate. A informare i passeggeri ci ha pensato la stessa Atm, attorno alle 13 di venerdì.

"M2 è chiusa tra Gorgonzola e Gessate, dove i treni sono sostituiti da bus. I treni potrebbero essere rallentati sul resto della linea. Ci scusiamo: stiamo riparando un guasto agli impianti".

Il guasto della metro si è risolto dopo circa trenta minuti. "Stiamo riaprendo le stazioni chiuse e i treni tornano a viaggiare su tutta la linea", ha scritto Atm

Disagi anche sulla metropolitana rossa

Sempre venerdì, e sempre tra le 13 e le 14 circa, ci sono stati disagi anche sulla linea rossa (M1). "La circolazione - l'annuncio di Atm ai passeggeri - sta proseguendo ma è rallentata da un treno guasto che stiamo facendo rientrare in deposito. Considerate maggiori attese e tempi di viaggio più lunghi".