Chiuso un tratto della metro a Milano

Un tratto della metropolitana verde di Milano, la M2, è stato chiuso nel pomeriggio di lunedì. Inizialmente, poco dopo le 18, la metro verde era stata sospesa tra Caiazzo e Lambrate ma dopo, dalle 18.40 circa, la chiusura si è allargata fino a Cascina Gobba. Sul resto della linea i treni potrebbero essere rallentati e le attese in alcune stazioni maggiori del solito.

Lo ha comunicato la stessa società con una nota: "M2 è chiusa tra Caiazzo e Cascina Gobba, dove i treni sono sostituiti da bus. I bus fermano in corrispondenza delle fermate della linea NM2 (le trovate sull'app alla voce Linee). A Loreto - sottolinea Atm - non si cambia con M1. Per cambiare linea usate Cadorna e Centrale. In alternativa a Lambrate FS, considerate altre stazioni ferroviarie. Consultate la mappa della rete . Ci scusiamo, il nostro pronto intervento sta risolvendo un problema sulla linea".

⚠️ M2 è sostituita da bus tra Caiazzo e Lambrate FS. A Loreto non si cambia con M1. Stiamo risolvendo un problema tecnico lungo la linea. Trovate aggiornamenti sulla app. pic.twitter.com/DFmRTbIq5P — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) April 29, 2024

⚠️ AGGIORNAMENTO: M2 è sostituita da bus tra Cascina Gobba e Caiazzo. Stiamo risolvendo un problema tecnico lungo la linea. Trovate aggiornamenti in tempo reale sulla app. — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) April 29, 2024

⚠️ I treni sono molto rallentati anche sul resto della linea, dove potrebbero stare fermi per diversi minuti. Considerate maggiori tempi di viaggio. — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) April 29, 2024