Chiusa parte della metro di Milano: treni sostituiti dai bus

Niente treni. La metropolitana M2 di Milano, la linea verde, è stata chiusa tra Cascina Antonietta e Gessate a causa di un treno guasto. Lo stop è scattato nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile, poco dopo le 15.30.

I convogli della M2 sono sostituiti da bus, che "arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico", ha fatto sapere Atm sul proprio sito ufficiale e con una notifica diretta ai viaggiatori. A Cascina Antonietta i pullman fermano in via Sondrio, prima di via Linate 8 ottobre 2001; a Gessate fermano davanti al piazzale della stazione.

"Il nostro pronto intervento sta lavorando per riparare un guasto a Gessate", ha assicurato l'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina.