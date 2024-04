Uomo travolto da un treno: chiude un tratto della M2, evacuate 200 persone

La linea metropolitana M2 è momentaneamente chiusa tra Cassina de' Pecchi e Cascina Gobba. La circolazione è stata bloccata sul tratto a causa di una persona sui binari, travolta da un convoglio. I treni sono sostituiti da bus che fermano alle seguenti fermate: Cascina Gobba, Vimodrone strada Padana Superiore all'altezza di via Gramsci, Cascina Burrona, Cernusco strada Padana Superiore all'altezza del civico 14, Villa Fiorita via Gobetti, Cassina de' Pecchi strada Padana Superiore dopo via Venezia.

L'incidente

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 nel tratto che congiunge le fermate di Cernusco e Cascina Burrona in direzione Assago/Abbiategrasso, al confine tra il comune di Cernusco e quello di Vimodrone. Secondo quanto emerso, un uomo di 47 anni ha attraversato i binari della metro durante il transito del convoglio. Non è chiaro se sia stato un gesto volontario. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'auto medica che non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Pioltello.

I vigili del fuoco hanno provveduto a far evacuare circa 200 persone che viaggiavano in quel momento sul treno, in un punto in cui la discesa non è particolarmente agevole per via della massicciata. I viaggiatori sono arrivati fino alla fermata di Cascina Burrona a piedi.