Rallentamenti sulla linea della metro verde (M2) a Milano

A causa di un malore la linea verde della metropolitana di Milano, la M2, è rimasta rallentata nella mattinata di sabato.

Ne dà notizia l'Azienda trasporti milanesi sul proprio sito. "M2: i treni sono rallentati. Abbiamo da poco soccorso un passeggero che si è sentito male a bordo di un treno. Ci scusiamo per le attese maggiori del solito".

Secondo quanto confermato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, un 25enne è stato soccorso nella banchina della fermata Centrale Fs, in direzione Gessate/Cologno Monzese. Il giovane è stato portato via in ambulanza, pochi minuti prima delle 8.