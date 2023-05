Un milione di euro in droga in un box del Milanese: arrestato

Un milione in hashish, marijuana, cocaina ed eroina. È quanto hanno trovato gli agenti della squadra mobile di Lecco in un box del Milanese. A finire in manette un pregiudicato lecchese, accusato di essere un grossista dello stupefacente, pronto per essere rivenduto attraverso una fitta rete di spacciatori.

Nel garage, che era non intestato all'arrestato, erano stoccati circa 200 chili di droga, destinati alle piazze di spaccio di Lecco e altre province. All'interno del box gli agenti hanno trovato 176,9 chili di hashish, 7,6 di marijuana, 1,868 di cocaina e 1,661di eroina. A quel punto il lecchese è stato arrestato in flagranza.

Secondo le stime della polizia, all'ingrosso la sostanza stupefacente sequestrata ha un valore commerciale di circa 500mila euro, valore che risulta quasi raddoppiato nella vendita al dettaglio.