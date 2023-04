Beccato con mezzo quintale di droga e 10mila euro

Aveva oltre 50 chili di hashish e 10mila euro in contanti. Ma è stato scoperto e arrestato. L'episodio venerdì 21 aprile tra Segrate e Milano. A finire in manette con l'accusa di spaccio un 54enne italiano pregiudicato.

Nel pomeriggio, l'uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato di Lambrate mentre si trovava in auto vicino al suo appartamento di Segrate. Con sé aveva mille euro e un mazzo di chiavi. In casa, poi, sono state trovate delle buste con un indirizzo di Milano e 14 grammi di hashish.

Una perquisizione nel secondo appartamento, in zona Loreto, ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 51 chili di hashish suddivisa in numerosi panetti e sottovuoto, materiale per confezionare le dosi e 9500 euro in contanti, possibile provento dell'attività di spaccio. A quel punto il 54enne, che era stato già arrestato a novembre 2021 per lo stesso reato, è stato portato in carcere a San Vittore.