Michele Cavallotti (22 anni) morto nello schianto di un aereo negli Stati Uniti

Il 22enne di Crema Michele Cavallotti è morto nello schianto dell'aereo su cui si trovava con altre due persone (un morto e un ferito grave) a Newberg, nell'Oregon (Stati Uniti), alle sette di sera di martedì 3 ottobre.

Da quanto si apprende, il 22enne aveva frequentato l'istituto tecnico aeronautico a Bergamo e poi si era trasferito in Oregon per frequentare la Hillsboro Aero Academy, un'accademia di volo. In passato il 22enne era stato arbitro di calcio juniores nella sua zona d'origine.

Molte persone del posto hanno chiamato il 911 (il numero d'emergenza degli Stati Uniti) segnalando un piccolo aereo perdere quota e cadere a spirale verso terra. Il velivolo si è schiantato sul tetto di un'abitazione.