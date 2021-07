I sei ragazzini trovati chiusi in un camion partito dalla Romania

Nel camion che venerdì mattina è arrivato presso una ditta di via Mascagni, a Desio, non c'era solo un carico da consegnare. All'interno del cassone del mezzo, una volta che il veicolo è giunto a destinazione, sono stati trovati sei cittadini stranieri. Si tratta di giovanissimi che hanno tra i 16 e i 17 anni, provenienti dall'Afghanistan. Il camion sarebbe giunto a destinazione dopo essere partito dalla Romania.

Come racconta MonzaToday, la richiesta di intervento è scattata intorno alle 14.30 e in via Mascagni in pochi istanti sono giunte le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Desio insieme ai soccorsi del 118 con due ambulanze a scopo precauzionale. I ragazzi sono stati liberati e sono usciti dal camion dove li hanno trovati gli operai che erano impegnati nelle operazioni di scarico. Provati dal viaggio e dal caldo, sono stati rifocillati con acqua e viveri e accompagnati in comando per le operazioni di identificazione.

Non si tratta del primo salvataggio di minori stranieri non accompagnati avvenuto in Brianza: a Caponago a febbraio erano stati trovati alcuni giovanissimi proughi porvenienti dall'Est Europa all'interno di un camion che attendeva di scaricare dei pneumatici presso una ditta. Poche settimane fa un intervento identico in un'area di servizio dell'autostrada A4, a Cavenago Brianza. Oggi invece il viaggio della speranza all'interno di un cassone di un camion è terminato a Desio.