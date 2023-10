Milano, 17 migranti trovati nascosti in un camion

Nascosti nel retro di un camion. Chiusi in pochi metri quadrati sperando di arrivare in Italia. Diciassette migranti, tutti senza documenti, sono stati scoperti domenica nel cassone di un tir fermato al casello di Paullo, nel Milanese, lungo la tangenziale est esterna di Milano.

A bloccare il mezzo sulla Teem è stata la polizia, che verificando il vano sul retro destinato al trasporto merci ha trovato le diciassette persone. Sono subito stati allertati i soccorsi, per verificare che i migranti stessero bene.

Gli stranieri sono poi stati accompagnati in questura a Milano per essere identificati. Anche il guidatore del camion è stato portato in via Fatebenefratelli per gli accertamenti del caso: primo passo sarà capire se sapesse che stava trasportando diciassette uomini o se i migranti siano saliti sul suo mezzo magari approfittando di una sosta.