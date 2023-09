L'ex caserma di Legnano ospiterà i migranti

Verrà utilizzata per accogliere i migranti l'ex caserma di via Cadorna a Legnano (hinterland nord-ovest della città). Il fatto è stato reso noto dalla prefettura di Milano nel pomeriggio di giovedì 28 settembre dopo la firma in corso Monforte di un accordo col sindaco di Legnano Lorenzo Radice.

In totale Legnano accoglierà 98 migranti. 57 troveranno spazio nella casa accoglienza straordinaria (Cas), 41 attraverso il sistema accoglienza integrazione. All'interno della caserma sono stati posizionati otto "moduli abitativi temporanei" che si sommano ai 17 posti occupati attualmente dai cittadini ucraini. La struttura è gestita direttamente dalla Croce rossa di Legnano.

L'impegno di Legnano è limitato a questo. Comune e prefettura, infatti, hanno firmato una clausola che impedisce di attivare "ulteriori strutture di accoglienza, o comunque a non incrementare il numero degli ospiti, nel territorio del comune, se non d’intesa e nell’ambito dell’accordo di collaborazione", si legge nella nota.

"Alla luce dell’esperienza che abbiamo maturato in questi anni possiamo tranquillamente affermare che questo modello basato su accoglienze di gruppi piccoli funziona, essendosi dimostrato capace di dare la giusta attenzione sia alle esigenze dei richiedenti asilo, sia a quelle di sostenibilità sociale e sicurezza richieste dalla popolazione: la dimostrazione è che col tempo molti di loro sono passati al Sai, e hanno realizzato percorsi di vita che li hanno portati a una vera e completa integrazione nelle nostre comunità, che quasi sempre nemmeno più si accorgono della loro presenza", ha spiegato il sindaco di Legnano Lorenzo Radice.

"Legnano, con i suoi 98 posti, tra CAS e SAI, è un esempio da seguire - ha sottolineato il Prefetto di Milano Renato Saccone - perché un’accoglienza equilibrata nel territorio metropolitano, curata, con l’impegno diretto delle Amministrazioni locali, è garanzia di miglior cura delle persone accolte, di più attento controllo sociale e di minore impatto sul territorio, con indubbi effetti positivi sulla sicurezza urbana".