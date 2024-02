Proteste nel Cpr: migranti nudi all'aperto sotto la pioggia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra l’asfalto bagnato e il suo corpo nudo c’è solo una coperta zuppa di pioggia, la stessa che lo bagna in una fredda notte di febbraio. Poco più in là, a pochi passi, c’è un suo compagno (sempre nudo) sempre sotto la pioggia incessante. È la protesta che è andata in scena al Cpr di via Corelli a Milano nella notte tra sabato e domenica 11 febbraio.

Tutto è successo intorno alle 21 di sabato, come riferito dalla questura. La protesta è rientrata circa 20 minuti dopo, quando i due sono tornati all’interno della struttura. La protesta, secondo quanto riportato da una nota pubblicata online da “Mai più lager no Cpr” è scattata a causa del trattamento che i migranti ricevono quotidianamente.

Non solo, qualche ora più tardi si è verificato un attimo di tensione in uno dei settori della struttura, motivo per cui è intervenuta la guarda di finanza in tenuta antisommossa. Le rimostranze, sempre secondo quanto riferito dagli attivisti, sarebbero scattate quando “ gli agenti di guardia hanno deciso di chiudere la finestrella che si apre sulla porta blindata di accesso al settore: è l' unico punto di comunicazione con l'esterno; per chi è rinchiuso, il passaggio fondamentale da dove vengono gettati dentro acqua, cibo, medicine e accendino. Potrebbe sembrare una sciocchezza, ma con la chiusura di quell'unico collegamento con l'esterno è come essere ancora più in gabbia che nella gabbia, ancora più abbandonati e reietti”.