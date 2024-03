Inchiesta sul Milan, i pm: "Il fondo indicato per l'acquisto non è di RedBird"

“Rilevanti discrepanze” tra ciò che è stato comunicato da RedBird alla Sec e quanto detto al Cda del Milan “in merito alla provenienza dei fondi utilizzati per finalizzare l’acquisto delle azioni” della società. È quanto emerso dal decreto di perquisizione eseguito nella giornata di martedì 12 marzo dalla guardia di finanza. Ed è su questo elemento che si stanno concentrando le indagini della Procura di Milano che vedono indagati l’Ad Giorgio Furlani e il predecessore Ivan Gazidis.

Secondo quanto riportato negli atti, prima della cessione (a giugno 2022) sarebbe stato comunicato al Consiglio d’amministrazione del Milan che a versare una parte di quota per l’acquisto, ovvero 400 milioni, sarebbe stato il fondo Rb Fund Iv Fc Aiv Cv, che però non compare negli atti che RedBird ha inviato alla Sec. Anzi. Dal documento depositato alla commissione di vigilanza sui mercati statunitense sembrerebbe che quel fondo non sia gestito affatto da RedBird.

Secondo l’accusa l’ipotesi è che la maggior parte del capitale utilizzato per la compravendita del club rossonero non provenga da RedBird. Per questo il sospetto è che la precedente proprietà, Elliott, che avrebbe venduto il Milan per 1 miliardo e 200 milioni di euro, sia in realtà dietro le quinte e controlli almeno in parte la società. Le indagini si stanno concentrando anche sulla cifra d'acquisto: nell'ambiente, infatti, è sempre stata considerata troppo alta.