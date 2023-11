Perché Milan-Psg sarà una partita complicata (non solo in campo)

Potrebbe essere una partita complicata anche sul fronte dell'ordine pubblico quella tra Milan e Paris Saint Germain, incontro decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il match è così a rischio che lo scorso 25 ottobre l’Osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive ha comunicato il rafforzamento delle misure per rischio di livello 3.

I motivi? Sono due, come le tifoserie della squadra francese che sono considerate tra le più turbolente d'Europa. Gli ultras del Psg, infatti, si dividono sostanzialmente in due gruppi in contrasto tra loro e con la proprietà di Nasser Al-Khelaifi. Secondo quanto trapelato i tifosi considerati più a rischio saranno circa un migliaio dei circa 4.300 che prenderanno posto al terzo anello verde. Non solo, ci saranno 100-150 persone che abitualmente seguono la squadra ma senza biglietto. Sono proprio questi quelli che destano più preoccupazioni. Tra l'altro questi tifosi utilizzano di rado indumenti con lo stemma della formazione parigina, motivo per cui è difficile individuarli.

Ma oltre a incroci (casuali o voluti) tra gruppi di supporter opposti d'oltralpe, c'è anche il rischio di possibili raid contro i milanisti. La tifoseria del Psg, infatti, è gemellata con quella del Napoli e non è esclusa la presenza dei ultras campani, già invitati alla gara di andata al Parco dei Principi dal Collectif Ultras Paris. Sempre in occasione del match di andata sei tifosi rossoneri erano stati arrestati dopo alcuni momenti di tensione nel settore ospiti.

La macchina dei controlli coordinata dalla questura, comunque, è già attiva da oggi, lunedì 6 novembre 2023. Sorvegliato speciale sarà il centro di Milano; domani, invece, scatterà il divieto della prefettura che impedisce la vendita di alcolici nelle aree più frequentate dai tifosi in trasferta: dalle 9 alle 20 in corso Como, Darsena e Navigli, parco Sempione e lungo l’asse San Babila-Duomo-Castello e dalle 12 alle 24 nelle strade attorno al Meazza.

Non solo, sempre nella giornata di oggi si capirà come gli ultras si muoveranno verso San Siro. Non è escluso che venga organizzato un corteo. In questo caso ci sarà un rafforzamento della sorveglianza lungo le strade con in campo sia polizia che carabinieri.