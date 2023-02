Milanese accoltellato a Roma e rapinato dal branco: è in fin di vita

Accoltellato all'addome nella zona della stazione Termini a Roma da una banda che lo ha poi rapinato. A lottare fra la vita e la morte in un letto d'ospedale un uomo di 46 anni, residente a Milano, aggredito da tre uomini che lo hanno poi lasciato a terra in fin di vita. La rapina shock in via Giolitti. Ferito gravemente, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I dove, dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, è ancora ricoverato in prognosi riservata.

L'intervento del personale medico la sera di domenica 5 febbraio quando l'ambulanza del 118 ha soccorso poco distante dall'area dei cosiddetti ballatoi, un uomo, con una profonda ferita all'addome provocata da un'arma da taglio. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Viminale.

Acquisiti i primi elementi e visionate le immagini di videosorveglianza della zona, gli investigatori hanno cominciato una battuta di ricerca terminata poco dopo quando i poliziotti hanno rintracciato tre uomini, considerati gli autori dell'aggressione a scopo di rapina. Identificati in tre cittadini stranieri di 19, 31 e 40 anni, sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto. Messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, dovranno rispondere delle accuse di rapina aggravata e tentato omicidio in concorso.