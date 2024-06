Escursionista milanese trovato dopo una notte di ricerche ad alta quota

È stato trovato all’alba di domenica l’escursionista milanese di 24 anni che era stato segnalato come scomparso sabato sera dopo che non era rientrato a casa al termine di un’escursione in Val Dernone, provincia di Como al confine con la Svizzera.

L'allarme è scattato intorno alle 20, quando la centrale del soccorso alpino ha ricevuto la segnalazione del mancato rientro del ragazzo. Partito dal bivacco Zeb con l'intenzione di tornare a casa, il giovane non ha fatto ritorno, scatenando il panico tra i suoi cari. Immediatamente, è stata mobilitata la XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, con una quindicina di soccorritori provenienti dalle Stazioni di Dongo e Lario Occidentale. L'intervento è stato coordinato con la massima rapidità e determinazione, consapevoli che ogni minuto poteva essere cruciale.

Le avverse condizioni meteo hanno reso la ricerca ancora più complessa e rischiosa. Sotto una pioggia battente, le squadre di soccorso hanno iniziato a perlustrare la zona, caratterizzata da canali e vallette insidiose. La preoccupazione cresceva col passare delle ore: il giovane non si trovava al bivacco, e la mancanza di comunicazione via cellulare alimentava l'angoscia.

Agli uomini del Soccorso Alpino si sono uniti alla ricerca anche l'elisoccorso di Areu e i Vigili del Fuoco. Le squadre territoriali hanno lavorato senza sosta per tutta la notte, sperando di trovare il ragazzo prima che le condizioni peggiorassero ulteriormente. All’alba il lieto fine: l’escursionista è stato ritrovato, vivo e in buone condizioni. Bloccato dalla pioggia e dall'impossibilità di avvisare i soccorsi, aveva saggiamente deciso di fermarsi per la notte, evitando di scendere a valle in condizioni pericolose.