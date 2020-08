Milanese in vacanza cade dalla barca a vela: recuperato vivo dopo tre ore

Un turista milanese di 47 anni è caduto in mare da una barca a vela davanti alla costa di Santa Margherita di Pula, nel Cagliaritano. Per fortuna l'uomo è stato ritrovato vivo dopo tre ore di ricerche effettuate congiuntamente da Capitaneria, Vigili del fuoco, Guardia di finanza e privati.

Il 47enne si trovava a bordo con la sua compagna, che attorno alle 15:30 di martedì 18 agosto ha lanciato l'allarme perché lui era caduto in mare. L'uomo ha cercato di tornare su ma a causa del mare molto mosso non ci è riuscito: la barca si è spostata e lui ha mancato l'aggancio. Per tre ore ha nuotato nel tentativo di farsi trascinare dalla corrente verso la costa di Nora: così si è salvato.

Verso le 19 il turista è stato avvistato da alcuni diportisti e poi issato a bordo di una motovedetta della Capitaneria e trasportato in porto a Cagliari, dove è stato visitato dai medici del 118. Provato dalla lunga nuotata dovrebbe comunque essere in buone condizioni di salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti motovedetta Cp 320 e l'elicottero della Guardia costiera, i sommozzatori di Capitaneria e vigili del fuoco, oltre ad una motovedetta della Guardia di Finanza.