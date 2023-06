Terrore per un milanese in vacanza: si tuffa in acqua e sta male, salvato dai finanzieri

Paura mercoledì scorso nelle acque di Costa Merlata, località balneare del comune di Ostuni. Un uomo, un milanese 44enne in vacanza in Puglia, è stato colto da malore mentre faceva il bagno e, racconta BrindisiReport, è stato salvato dal personale della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Brindisi.

"Il turista si trovava in mare a bordo della propria imbarcazione e, tuffatosi in acqua per un bagno refrigerante, veniva colto da un improvviso malore. Dopo alcuni minuti l’uomo non riusciva più a raggiungere il proprio natante, nel frattempo allontanatosi per la corrente marina e, con il sopraggiungere della spossatezza per lo sforzo, a stare a galla. Il suo scafo nel frattempo era in balia della corrente e del forte vento, sotto gli occhi allarmati dei bagnanti che osservavano la scena impotenti", si legge in una nota dei finanzieri.

I militari hanno soccorso il 44enne e lo hanno portato a bordo, verificando che fortunatamente era cosciente anche se esausto e in forte stato di shock. Quindi è stato accompagnato presso il porto di Villanova per consentire l’intervento del personale sanitario. I finanzieri hanno poi provveduto a recuperare l’imbarcazione prima che si infrangesse sulla scogliera.