"Paga o pubblichiamo le tue foto 'hot' online": milanese minacciata, due arresti

Minacciata da un uomo e dalla sua complice, una ragazza milanese è arrivata a versargli 14mila euro per evitare che pubblicassero le sue foto di nudo online. L'incubo per lei per fortuna si è concluso: i due estorsori, entrambi veneziani, sono stati arrestati dai carabinieri.

Tutto è cominciato nel 2017 con un contatto sui social nel 2017. Uno dei due arrestati, oggi 38enne e residente in provincia di Venezia, ha iniziato a chattare con la giovane milanese e col passare del tempo il loro rapporto virtuale si è fatto più intimo, fino a quando lei ha ceduto alle sue lusinghe accettando di inviargli foto più esplicite via WhatsApp. Anche se si erano conosciuti online, si fidava di quell'uomo e mai avrebbe potuto immaginare la piega che ha poi preso il loro rapporto, degenerato in ricatti sempre più insistenti.

Dopo qualche settimana di scambi di messaggi e foto 'hard', infatti, sono cominciate le minacce. "Se non mi paghi pubblico tutto su internet", le scriveva il 38enne. Così la giovane donna ha cominciato ad effettuare puntuali versamenti in denaro con bonifici e ricariche Postepay, arrivando a sborsare un totale di ben 14mila euro. Ad un certo punto, però, stanca della sopraffazione di cui era vittima, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri di Milano, nel corso di una lunga denuncia.

Le indagini dei carabinieri

Sin dall'inizio delle indagini gli investigatori si sono resi conto che se in una prima fase la ragazza aveva intrapreso la conoscenza del 38enne, nella seconda fase, quella dell'estorsione di denaro, a lui si era affiancata anche una seconda persona, un'amica oggi 32enne. Una volta identificati i due, i militari ne hanno 'seguito le tracce' e a seguito di perquisizione domiciliare li hanno trovati in possesso di un supporto Usb che conteneva tutte le immagini oggetto del ricatto.

A quel punto i due responsabili sono stati arrestati per il reato di estorsione aggravata e continuata, e condannati lui a 5 anni e lei a 6 anni e mezzo. Espletate le formalità, sono stati trasferiti nei carceri veneziani di Santa Maria Maggiore e della Giudecca.